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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2022 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:12

Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне вырос на 1.4%

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4% после увеличения на 1.6% в мае (пересмотрено с +1.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.3% с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.0% в мае (пересмотрено с +0.7%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.30 против 1.30 в мае в сравнении с 1.26 в июне 2021 года.

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