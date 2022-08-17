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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 августа

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Уровень занятости в Австралии за июль;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июль;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;

17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:20 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.

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