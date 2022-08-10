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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июль;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.

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