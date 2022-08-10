Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.5 млн барр.

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 5 августа, вырос на 5.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 5.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 2.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 5.3 млн барр. до 464.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.7 млн барр. и составили 25.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки против 12.1 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.4 млн барр.