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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2022 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:23

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 1.8%

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.9% в мае (пересмотрено с +1.8%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 1.9%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июне вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в мае (пересмотрено с +0.5%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июне составил 1.26 в сравнении с 1.21 годом ранее.

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