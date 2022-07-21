Квартальная отчетность Philip Morris International превзошла ожидания аналитиков

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель табачных изделий Philip Morris International сообщил о росте прибыли во II квартале 2022 года до 2.23 млрд долл или 1.43 долл на акцию в сравнении 2.17 млрд долл или 1.39 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль сократилась и составила 1.48 долл на акцию по сравнению с 1.58 долл на акцию годом ранее.

Выручка увеличилась на 3.1% до 7.83 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Philip Morris на уровне 1.25 долл на акцию и доходы в размере 6.71 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации отчетности акции Philip Morris выросли на 1.5%.