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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2022 г.American Airlines получила прибыль
вчера 17:17

American Airlines получила прибыль

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила о прибыли по итогам II квартала в размере 476 млн долл или 0.68 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 19 млн долл или 0.03 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.76 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 80% до 13.42 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.77 долл на акцию и доход 13.33 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2.2%.

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