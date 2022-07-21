ЕЦБ повысил процентные ставки, представил новый механизм TPI и перестал обвинять РФ в проблемах Европы

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 21 июля, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). С 27 июля 2022 года ключевая ставка рефинансирования составит 0.50%, ставка по кредитам ЕЦБ составит 0.75%, ставка по депозитам - 0.00%.

Регулятор сообщил, что более значительное повышение ставок, чем ожидалось, связано с обновленной оценкой инфляционных рисков. При этом он заявил об уместности "дальнейшей нормализации процентных ставок" на ближайших заседаниях. В процессе выхода из отрицательных процентных ставок ЕЦБ намерен ориентироваться на поступающие макроэкономические данные. Цель по инфляции в 2% в среднесрочной перспективе остается неизменной.

Кроме того, ЕЦБ объявил о запуске "Защитного инструмента трансмиссии" (TPI), который, по его мнению, "обеспечит беспрепятственную передачу курса денежно-кредитной политики во все страны еврозоны". ЕЦБ подчеркнул, что единство денежно-кредитной политики в странах еврозоны является "предварительным условием для того, чтобы ЕЦБ мог выполнить свой мандат по обеспечению ценовой стабильности".

В своем заявлении ЕЦБ не прояснил детали работы нового механизма, пообещав сделать это позднее. По мнению экспертов, в рамках TPI центробанк будет покупать облигации Италии, Испании, Португалии и Греции на часть доходов, которые он получил от погашения долга Германии, Франции и Нидерландов, в попытке ограничить расширение спредов между бондами этих стран.

ЕЦБ заявил, что TPI - это дополнительный инструмент и может быть активирован для "противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в зоне евро". При этом объем покупок бондов в рамках TPI заранее не ограничивается и "зависит от серьезности рисков".

ЕЦБ подтвердил, что намерен продолжать реинвестирование платежей по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках программы APP, в течение неограниченного времени, пока это будет необходимо. Операции реинвестирования по "антипандемической" программе PEPP, завершенной в конце марта, будут продолжаться "по меньшей мере" до конца 2024 года. В любом случае, будущее сворачивание портфеля, полученного в рамках PEPP, будет "управляемым во избежание нанесения ущерба денежно-кредитной политике".

Совет управляющих также сообщил, что продолжит наблюдение за условиями финансирования банков и будет следить за тем, чтобы завершение операций долгосрочного рефинансирования TLTRO III "не препятствовало плавной трансмиссии денежно-кредитной политики".

Совет управляющих повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.

Впервые с марта текущего года в своем сопроводительном заявлении ЕЦБ не упомянул о России в контексте "виновника" мировых экономических проблем. "Неоправданная агрессия" России на Украину перестала указываться в качестве главной причины "подрыва торговли, дефицита сырья и роста цен на энергоносители и товары".