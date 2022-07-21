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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2022 г.Квартальная прибыль AT&T выросла
вчера 17:29

Квартальная прибыль AT&T выросла

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Телекоммуникационная компания AT&T сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала до 4.1 млрд долл или до 0.56 долл на акцию против 1.5 млрд долл или 0.22 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.65 долл на акцию по сравнению с 0.73 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка снизилась до 29.6 млрд долл по сравнению с 35.7 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль AT&T на уровне 0.61 долл на акцию и доходы в размере 29.5 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции AT&T подешевели на 2.3%.

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