Курс доллара 56.4783   Курс евро 57.1133  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 июля

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июль, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июль;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, предварительно;

09:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за июнь;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, предварительно;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за май;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно.

Другие новости

вчера
19:16
ОФИС ГЕНСЕКА ООН О ТОМ, ДОСТИГНУТА ЛИ ДОГОВОРЕННОСТЬ ПО ЗЕРНУ: НЕ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
вчера
19:04
ГЕНСЕК ООН ОТПРАВИТСЯ В СТАМБУЛ В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ В РАМКАХ УСИЛИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ОБ ЭКСПОРТЕ ЗЕРНА С УКРАИНЫ И ИЗ РФ – ОФИС
вчера
18:53
ЦБ РФ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC
вчера
18:41
ГЕНСЕК ООН ВСКОРЕ ОТПРАВИТСЯ В ТУРЦИЮ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ ПО ЗЕРНУ ПЛАНИРОВАЛОСЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ – ИСТОЧНИКИ РИА НОВОСТИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 июля
вчера
18:15
Индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.8%
вчера
18:13
Венесуэла и Белоруссия обсуждают двусторонние соглашения в фармацевтике – посольство
вчера
17:55
Квартальная отчетность Philip Morris International превзошла ожидания аналитиков
вчера
17:36
Россия сможет заместить продукцию ABB своими промышленными роботами - эксперт
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.