Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 июля

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
05:00 мск: Торговый баланс Китая за июнь;
05:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за май;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за май;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за май;
09:00 мск: ВВП Великобритании за май;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за май;
12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;
15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;
15:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июнь;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.