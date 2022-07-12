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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 июля

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

05:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за май;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за май;

09:00 мск: ВВП Великобритании за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

15:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июнь;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

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