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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2022 г.Индексы PMI еврозоны в июне сократились
вчера 11:04

Индексы PMI еврозоны в июне сократились

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июне сократился до 52.0% против 54.6% в мае (пересмотрено с 54.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июне сократился до 52.8% против 56.1% месяцем ранее (пересмотрено с 56.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.6%.

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