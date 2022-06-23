Индексы PMI еврозоны в июне сократились

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июне сократился до 52.0% против 54.6% в мае (пересмотрено с 54.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июне сократился до 52.8% против 56.1% месяцем ранее (пересмотрено с 56.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.6%.