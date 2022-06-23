Индексы PMI Франции в июне сократились

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в июне сократился до 51.0% против 54.6% в мае (пересмотрено с 54.5%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в июне сократился до 54.4% против 58.3% месяцем ранее (пересмотрено с 58.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.6%.