Индексы PMI в Великобритании в июне

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в июне сократился до 53.4 по сравнению с 54.6 в мае.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.5.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июне составил до 53.4, что совпало со значением месяцем ранее (пересмотрено с 51.8).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.0.