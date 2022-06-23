Индексы PMI в Великобритании в июне

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в июне сократился до 53.4 по сравнению с 54.6 в мае.
Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.5.
Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июне составил до 53.4, что совпало со значением месяцем ранее (пересмотрено с 51.8).
Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.0.