Курс доллара 56.6624   Курс евро 59.1204  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:38

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2 млн барр.

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 10 июня, вырос на 2.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.7 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 7.7 млн барр. до 511.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.8 млн барр. до 22.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.0 млн барр. в сутки против 11.9 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.74 млн барр., запасы бензина сократились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.23 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.1 млн барр.

Другие новости

вчера
18:25
"Росатом" планирует в 2023 г получить важный элемент "цифрового навигатора" для Севморпути
вчера
18:01
"Дом.РФ" оценит проекты застройщиков по "зеленому" стандарту
вчера
17:52
В Киеве готовы увеличить объемы транзита газа через "Суджи" при обращении "Газпрома"
вчера
17:44
"Дом.РФ" оценит проекты застройщиков по "зеленому" стандарту
вчера
17:38
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2 млн барр.
вчера
17:34
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли – на 0,5%, до 418,7 млн баррелей
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
вчера
17:07
Индекс деловой активности на рынке жилья США в июне продолжил снижение
вчера
17:07
Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 1.2%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.