Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2 млн барр.

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 10 июня, вырос на 2.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.7 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 7.7 млн барр. до 511.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.8 млн барр. до 22.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.0 млн барр. в сутки против 11.9 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.74 млн барр., запасы бензина сократились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.23 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.1 млн барр.