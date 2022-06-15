Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 1.2%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.2% после увеличения на 2.4% в марте (пересмотрено с +2.0%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.6% в марте (пересмотрено с +1.8%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.29 против 1.28 в марте в сравнении с 1.26 в апреле 2021 года.