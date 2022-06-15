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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2022 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 10 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.1 млн барр., запасы бензина выросли на 0.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.74 млн барр., запасы бензина сократились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.23 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.1 млн барр.

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