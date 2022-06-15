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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2022 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:07

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июне продолжил снижение

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июне составил 67 пунктов в сравнении с 69 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 67.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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