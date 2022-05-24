Индекс Services PMI США в мае оказался хуже прогноза

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в мае снизился до 53.5 пункта против 55.6 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на продолжающееся расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 55.4.