Продажи новых домов в США в апреле сократились на 16.6% (расширенное сообщение)

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в апреле сократились на 16.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 591 тыс. домов в годовом исчислении.

В марте продажи новых домов составили 709 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 763 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в апреле число проданных новых домов составит 750 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем 2021 года продажи новых домов сократились на 26.9%.

В целом, в прошлом месяце было продано 53 тыс. новых домов против 68 тыс. в марте и 72 тыс. в феврале. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 15 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (14 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (11 тыс. домов), более 750 тыс. (8 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. (5 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 450.6 тыс. долл против 435.0 тыс. в марте и 427.3 тыс. в феврале. В апреле 2021 года медианная цена проданного дома составляла 376.6 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 570.3 тыс. долл против 522.5 тыс. в марте и 513.9 тыс. в феврале. В апреле 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 434.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец апреля составили 444 тыс. единиц против 410 тыс. в марте и 396 тыс. в феврале.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.0 месяцев против 6.9 в марте и 6.0 в феврале.