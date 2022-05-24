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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 мая 2022 г.Индекс Manufacturing PMI США в мае снизился
сегодня 16:51

Индекс Manufacturing PMI США в мае снизился

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в мае снизился, составив 57.5 пункта против 59.2 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, но медленнее, чем в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.9.

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