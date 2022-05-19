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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 мая

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за апрель;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за апрель;

10:30 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за май;

N/A мск: Парламентские выборы в Австралии;

N/A мск: Саммит G7.

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