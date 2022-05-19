Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле сократились на 2.4% (расширенное сообщение)

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в апреле сократились на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.61 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали апрельские продажи на уровне 5.65 млн домов.

По сравнению с апрелем 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 5.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 391.2 тыс. долл, повысившись на 14.8% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу апреля составили 1.03 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 10.8% по сравнению с мартом, но снизившись на 10.4% по сравнению с апрелем 2021 года. В данный момент потребовалось бы 2.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 1.9 в марте и 2.3 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в апреле в среднем составил 17 дней, что соответствует показателям за март 2022 года и за апрель 2021 года. При этом 88% проданных в апреле 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.