Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в марте (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику апрельского показателя.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.