Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 мая

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за апрель;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за апрель;

09:45 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за март;

15:30 мск: Цены на импорт в США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно.