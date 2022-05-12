Курс доллара 68.8389   Курс евро 72.6314  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 мая

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за апрель;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за апрель;

09:45 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за март;

15:30 мск: Цены на импорт в США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно.

Другие новости

сегодня
19:08
Доллар на Мосбирже завершил день падением до 63,3 руб, евро - до 65,26 руб
сегодня
18:58
Глава минфина США заявила о необходимости общего подхода к регулированию цифровых валют
сегодня
18:41
США ждут от Европы введения эмбарго на импорт нефти из РФ на этой или следующей неделе
сегодня
18:32
В G7 ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ УКРАИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ И САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ – ГЛАВА МИД ФРГ
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 мая
сегодня
18:24
Объем замороженных Швейцарией активов РФ к началу мая составляет $6,3 млрд
сегодня
18:07
Говорить о полном уходе Siemens из России пока рано - эксперт
сегодня
17:59
И.о. главы "Госкорпорации по ОрВД" назначен первый замгендиректора Гульченко
сегодня
17:47
Суд отклонил апелляцию Дмитрия Минца, сына бенефициара O1 Group, на начало банкротства
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.