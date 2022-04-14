Цены на импорт в США в марте выросли на 2.6%, цены на экспорт увеличились на 4.5%

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в марте выросли на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.6% в феврале (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 2.3%.

По сравнению с мартом 2021 года цены на импорт увеличились на 12.5%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 4.5% после повышения на 3.0% в феврале.

По сравнению с мартом 2021 года цены на экспорт выросли на 18.8%.