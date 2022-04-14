Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после его увеличения на 0.8% в феврале (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с мартом 2021 года показатель вырос на 6.9%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в марте вырос на 1.1% после увеличения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 1.0%.

По сравнению с мартом 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 9.1%.