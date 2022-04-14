ЕЦБ обвинил Россию в проблемах экономики еврозоны

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Во вступительной части заявления Европейского центрального банка (ЕЦБ), опубликованного в четверг, 14 апреля, говорится, что "агрессия России на Украине причиняет огромные страдания", оказывая негативное влияние на экономику в Европе и за ее пределами. ЕЦБ отметил, что российско-украинский конфликт и связанная с ним неопределённость "существенно подрывают доверие бизнеса и потребителей".

В заявлении также говорится, что сбои в торговле приводят к новой нехватке материалов и средств производства, а рост цен на энергоносители и сырьевые товары снижает спрос и сдерживает производство. По мнению ЕЦБ, дальнейшее развитие экономики "будет в решающей степени зависеть от того, как будет развиваться конфликт, от влияния действующих санкций и возможных дальнейших мер".

ЕЦБ заявил о "значительном" росте инфляции и усилении инфляционного давления во многих секторах экономики. Регулятор прогнозирует сохранение высокого уровня инфляции в ближайшие месяцы "в основном из-за резкого роста цен на энергоносители".

ЕЦБ подтвердил, что намерен завершить в III квартале программу покупку чистых активов APP. Ежемесячные чистые покупки в рамках APP составят 40 млрд евро в апреле, 30 млрд евро в мае и 20 млрд евро в июне. Калибровка чистых покупок за III квартал будет зависеть от данных и отражать меняющуюся оценку перспектив Совета управляющих. Реинвестиции платежей по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках APP, продолжатся в течение неограниченного времени, пока это будет необходимо.

По итогам заседания Совет управляющих ЕЦБ оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%. Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ сообщил, что любая корректировка ключевых процентных ставок будет происходить "через некоторое время после окончания чистых покупок в рамках программы APP и будет постепенной". Действия ЕЦБ будут по-прежнему определяться "стратегическим обязательством стабилизировать инфляцию на уровне 2% в среднесрочной перспективе". Управляющий совет "ожидает, что ключевые ставки останутся на их нынешнем уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% задолго до окончания прогнозируемого горизонта".

В дополнение ЕЦБ подтвердил, что операции реинвестирования по программе PEPP, завершенной в конце марта, будут продолжаться "по меньшей мере" до конца 2024 года. При этом корректировка реинвестиций в рамках программы PEPP может включать в себя покупку греческих правительственных облигаций, "выпущенных сверх пролонгации погашения" во избежание "прерывания покупок в этой юрисдикции". Регулятор предупредил, что чистые покупки в рамках PEPP могут быть возобновлены в случае необходимости "для противодействия негативным шокам, связанным с пандемией".

Кроме того, Управляющий совет продолжит наблюдение за условиями финансирования банков и следить за тем, чтобы завершение операций долгосрочного рефинансирования TLTRO III "не препятствовало плавной трансмиссии денежно-кредитной политики". Как было объявлено ранее, ожидается, что "особые условия, применимые к TLTRO III, завершатся в июне 2022 года". Вместе с тем ЕЦБ намерен корректировать систему требований к банковским резервам для того, "чтобы политика отрицательных процентных ставок не ограничивала посреднические возможности банков в условиях значительной избыточной ликвидности".

Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.