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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:43

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.48 млн

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 апреля, увеличилось на 18 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 185 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 172 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 167 тыс., пересмотрено со 166 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 172.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 апреля, сократилось на 48 тыс. и составило 1.475 млн. Показатель предыдущей недели остался без пересмотра на уровне 1.523 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 29.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.512 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 марта, сократилось на 19.7 тыс. и составило 1.70 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 17.0 млн.

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