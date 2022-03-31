Личные доходы американских потребителей в феврале увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в январе (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в феврале выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.7% в январе (пересмотрено с +2.1%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в феврале на 0.5%.

Норма сбережений в феврале составила 6.3% против 6.1% месяцем ранее (пересмотрено с 6.4%).