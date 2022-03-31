Курс доллара 84.0851   Курс евро 93.6960  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:48

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.3 млн

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 марта, выросло на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 202 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 188 тыс., пересмотрено со 187 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 208.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 марта, уменьшилось на 35 тыс. и составило 1.307 млн (минимум с 27 декабря 1969 года). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.342 млн с 1.350 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 40.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.389 млн (минимум с 7 февраля 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 марта, сократилось на 82 тыс. и составило 1.78 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 18.46 млн.

Другие новости

сегодня
16:14
ПУТИН: РФ ПОСТАВИЛА ГАЗ ЕВРОПЕЙСКИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ОНИ ЕГО ОПЛАТИЛИ В ЕВРО, НО САМИ ЖЕ ЗАМОРОЗИЛИ СРЕДСТВА, ФАКТИЧЕСКИ ГАЗ ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНО
сегодня
16:11
ПУТИН: ЧТОБЫ СТРАНЫ ЗАПАДА СМОГЛИ ПРИОБРЕСТИ ГАЗ ИЗ РФ, ОНИ ДОЛЖНЫ ОТКРЫТЬ СЧЕТА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ
сегодня
16:04
ОПЕК+ принял решение по параметрам сделки всего за 10 минут
сегодня
16:00
Выбор РИА Новости: основные события дня 31 марта
сегодня
15:48
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.3 млн
сегодня
15:42
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 14 тыс.
сегодня
15:39
Годовые темпы роста базовой инфляции в США в феврале составили 5.4%
сегодня
15:38
Личные доходы американских потребителей в феврале увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 0.2%
сегодня
15:37
Simple Group с 1 апреля снижает цены в среднем на 10-15% на свой ассортимент
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.