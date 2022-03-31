Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.3 млн

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 марта, выросло на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 202 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 188 тыс., пересмотрено со 187 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 208.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 марта, уменьшилось на 35 тыс. и составило 1.307 млн (минимум с 27 декабря 1969 года). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.342 млн с 1.350 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 40.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.389 млн (минимум с 7 февраля 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 марта, сократилось на 82 тыс. и составило 1.78 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 18.46 млн.