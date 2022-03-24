Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.35 млн

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 марта, сократилось на 28 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 187 тыс. Показатель достиг минимального уровня за период с 6 сентября 1969 года.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 11.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 211.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 марта, уменьшилось на 67 тыс. и составило 1.350 млн (минимум с 3 января 1970 года). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.417 млн с 1.419 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 31 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.432 млн (минимум с 28 февраля 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 марта, сократилось на 110.75 тыс. и составило 1.86 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 19.9 млн.