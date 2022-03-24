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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2022 г.Дефицит платёжного баланса США в IV квартале 20...
24.03.2022 15:38

Дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2021 года сократился на 0.9%

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2021 года сократился на 0.9% до 217.9 млрд долл в сравнении с дефицитом в 219.9 млрд долл в III квартале (пересмотрено с (-214.8) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с октября по декабрь прошлого года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 218.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса в IV квартале составил 3.6% в сравнении с 3.8% в III квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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