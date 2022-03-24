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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2022 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
24.03.2022 15:33

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 28 тыс.

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 марта, сократилось на 28 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 187 тыс. Показатель достиг минимального уровня за период с 6 сентября 1969 года.

Показатель предыдущей недели составил 215 тыс., пересмотрен с 214 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 4 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 210 тыс.

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