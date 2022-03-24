Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале сократился на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.5%.
В январе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.6%.
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.
В январе показатель увеличился на 0.8% (пересмотрено с +0.7%).
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.