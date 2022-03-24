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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2022 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
24.03.2022 15:42

Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале сократился на 2.2%

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале сократился на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.5%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.6%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.

В январе показатель увеличился на 0.8% (пересмотрено с +0.7%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

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