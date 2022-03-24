Индексы PMI еврозоны в марте сократились

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в марте сократился до 57.0% против 58.2% в феврале (пересмотрено с 58.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 56.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в марте сократился до 54.8% против 55.5% месяцем ранее (пересмотрено с 55.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.3%.