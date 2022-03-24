Индексы PMI Германии в марте сократились

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в марте сократился до 57.6% против 58.4% в феврале (пересмотрено с 58.5%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 55.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в марте сократился до 55.0% против 55.8% месяцем ранее (пересмотрено с 56.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.6%.