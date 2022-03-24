Индексы PMI Франции в марте изменились разнонаправленно

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в марте сократился до 54.8% против 57.2% в феврале (пересмотрено с 57.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в марте увеличился до 57.4% против 55.5% месяцем ранее (пересмотрено с 57.9%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.0%.