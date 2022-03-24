Курс доллара 103.1618   Курс евро 113.2613  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2022 г.Индексы PMI Франции в марте изменились разнонап...
сегодня 11:18

Индексы PMI Франции в марте изменились разнонаправленно

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в марте сократился до 54.8% против 57.2% в феврале (пересмотрено с 57.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в марте увеличился до 57.4% против 55.5% месяцем ранее (пересмотрено с 57.9%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.0%.

Другие новости

сегодня
11:41
Катар получил от ФРГ подтверждения ускоренного развития инфраструктуры по приему СПГ
сегодня
11:36
Банк Швейцарии сохранил процентные ставки неизменными
сегодня
11:34
Индексы PMI Германии в марте сократились
сегодня
11:21
ФРГ все еще не может немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из РФ - министр
сегодня
11:18
Индексы PMI Франции в марте изменились разнонаправленно
сегодня
11:11
КНР надеется, что США как можно скорее отменят все повышенные пошлины на китайские товары
сегодня
11:04
ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - 104 МЛН КУБОВ НА 24 МАРТА - КОМПАНИЯ
сегодня
10:57
ОАЭ начали коммерческую эксплуатацию II блока АЭС "Барака"
сегодня
10:45
Группа "Аэрофлот" в феврале увеличила перевозки пассажиров на 24,8%, до 2,792 млн
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.