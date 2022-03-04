Розничные продажи в еврозоне в январе увеличились на 0.2%

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в январе увеличились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 2.7% в декабре (пересмотрено с -3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.5%.

В годовом выражении объём розничных продаж в январе увеличился на 7.8% по сравнению с ростом на 9.2% согласно прогнозам аналитиков. В декабре объём розничных продаж увеличился на 2.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.