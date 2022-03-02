Курс доллара 103.2487   Курс евро 114.5544  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 марта

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за январь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за декабрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за февраль;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за февраль;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за январь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за январь;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за февраль;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за февраль;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

вчера
19:00
НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,45%, С НАЧАЛА ГОДА ПО 25 ФЕВРАЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 1,99% - РОССТАТ
вчера
18:48
ФРС планирует рекомендовать повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов
вчера
18:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.6 млн барр.
вчера
18:34
Выпущенные банками РФ и Белоруссии карты на территории Украины не работают – Нацбанк
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 марта
вчера
18:28
Сеть АЗС Shell и завод по производству масел в Торжке продолжают работать в России
вчера
18:20
Проект, допускающий лишь снижение плавающих ставок по ипотечным кредитам, внесен в Думу
вчера
18:10
USM продал "ИКС Холдинг" его основателю Черепенникову - компания
вчера
17:53
Siemens заявил о соблюдении санкционных ограничений при работе в РФ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.