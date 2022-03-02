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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 марта 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.6 млн барр.

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 25 февраля, сократился на 2.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.6 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились почти на 1.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.1 млн барр., запасы бензина сократились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.0 млн барр.

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