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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2022 г.Цены на импорт в США в январе выросли на 2%
вчера 16:37

Цены на импорт в США в январе выросли на 2%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в январе выросли на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в декабре (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 1.3%.

По сравнению с январём 2021 года цены на импорт увеличились на 10.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 2.9% после сокращения на 1.6% в декабре (пересмотрено с (-1.8%).

По сравнению с январём 2021 года цены на экспорт выросли на 15.1%.

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