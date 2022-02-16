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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2022 г.Объём розничных продаж в США в январе вырос на ...
вчера 16:33

Объём розничных продаж в США в январе вырос на 3.8%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе вырос на 3.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.1% после снижения на 2.5% в декабре (пересмотрено с (-1.9%).

По сравнению с январём 2021 года показатель вырос на 13.0%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в январе вырос на 3.3% после снижения на 2.8% месяцем ранее (пересмотрено с (-2.3%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 1.0%.

По сравнению с январём 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 13.4%.

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