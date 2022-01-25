Курс доллара 78.9437   Курс евро 89.1511  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
25.01.2022 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за январь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

Другие новости

25.01.2022
19:48
Минимальные розничные цены на пиво является путем повышения его качества в РФ - Союз
25.01.2022
19:15
Цены на нефть перешли к росту на ожиданиях по спросу и поставкам
25.01.2022
18:57
Хуснуллин: на инфраструктуру ЖКХ выделят деньги из ФНБ уже в 2022 году
25.01.2022
18:39
Хуснуллин: в 2022 году в России появится реестр админпроцедур в стройке
25.01.2022
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 января
25.01.2022
18:23
Компании РФ обращались к Аксакову с идеями запуска собственных цифровых активов – депутат
25.01.2022
18:07
Украина запросила энергопомощь у Белоруссии для экономии резервов - "Укрэнерго"
25.01.2022
18:06
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в январе оказался хуже прогноза
25.01.2022
18:05
Индекс потребительского доверия в США в январе снизился
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.