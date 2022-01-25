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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2022 г.Индекс потребительского доверия в США в январе ...
25.01.2022 18:05

Индекс потребительского доверия в США в январе снизился

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 113.8 пункта против 115.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 111.9 в сравнении с первоначально объявленным декабрьским значением 115.8.

Индекс оценки текущей ситуации в январе вырос до 148.2 против 144.8 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 90.8 против 95.4 в декабре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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