Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.64 млн

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 января, выросло на 55 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 286 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 227 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 231 тыс., пересмотрено с 230 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 20 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 231 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 января, увеличилось на 84 тыс. и составило 1.635 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.551 млн с 1.559 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 55.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.664 млн (минимум с 27 апреля 2019 года, когда значение составило 1.664 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 января, увеличилось на 180.1 тыс. и составило 2.3 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 16.95 млн.