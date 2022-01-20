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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2022 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
20.01.2022 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 14 января.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.7 млн барр., запасы бензина выросли на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.46 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.18 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.5 млн барр.

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