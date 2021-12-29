Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 декабря

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за декабрь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за декабрь, предварительно;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.