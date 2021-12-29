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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.6 млн барр.

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 24 декабря, сократился на 3.6 млн барр. и составил 420.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.5 млн барр. и составили 222.7 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.7 млн барр. и составили 122.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.4 млн барр. и составили 595.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.0 млн барр. и составили 34.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.09 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.32 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.72 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 1.6 млн барр.

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